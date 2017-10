FOTO: Pes je prinesel umetni penis

Jonathan Dade in njegov kosmatinec Tyson sta se sprehajala po kraju Eye v Suffolku v Angliji. Petletni labradorec je iz bližnjega grmovja prinesel predmet. Jonathan mu sprva ni posvečal veliko pozornosti, saj je kosmatinec vedno kaj izbrskal, a tokrat je bilo vendarle drugače: po podrobnejšem ogledu je ugotovil, da ima žival v gobcu 25-centimetrski umetni penis.



Zadrega je postala veliko večja, ko je želel Tysonu predmet iztrgati iz gobca, pa mu ni pustil. Nerodno sta se prerivala za črno spolno igračko, naključni mimoidoči pa so se imenitno zabavali ob prizoru. »Smejal sem se kot zmešan,« se spominja Jonathan. »Skoraj bi se polulal, če sem iskren. Sprehajal sem psa in kar naenkrat ga je nekaj odneslo v grmovje. Prišel je ven s polnim gobcem. Ponosno se mi je pokazal in mahal z repom, da bi ga pohvalil za ulov.«

Jonathan je bil prepričan, da je umazana stara palica.

Jonathan je priznal, da je bil prepričan, da gre za umazano staro palico, vendar se je tresla, kot bi bila iz gume. »Nisem mogel verjeti. Žal mi je, da nisem posnel videa, a ko sem ga lovil, o tem pač nisem razmišljal.« Mu je pa uspelo narediti fotografijo in jo objaviti na facebooku. Nemudoma je postala spletna uspešnica. »Ne vem natanko, koliko ljudi je fotografijo všečkalo, ampak bilo jih je na tisoče. Umetni penis sem dal nazaj v grmovje, če hočem, ga lahko greva spet poiskat.«