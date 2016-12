FOTO: Pasje žive jaslice s plišastim Jezuščkom

Božični prazniki prinašajo veliko veselja in tudi kreativnosti. Nekateri se izrazijo s prečudovito okrašeno novoletno jelko, drugi z domiselnimi darili, tretji pa obožujejo postavljanje jaslic. Med te spadata 27-letna Sammie McCormick in njena 32-letna prijateljica Cheryl Waddell.



Dekleti si svoj dom v Consettu v Angliji delita s kar osmimi kosmatinci: petimi haskiji, boksarjem, mešancem z rotvajlerjem in terierjem. Nedavno so kosmatinci uprizorili pasje jaslice v ustreznih kostumih. Tako so se fotografskemu aparatu nastavili Marija, Jožef, trije modreci, pastir, angel in seveda betlehemska zvezda. Glavna vloga malega Jezusa je pripadla plišastemu medvedku Boofleju, ki je pridno ležal v zibelki iz kartona, prekriti z zlatim papirjem. No, po posnetku sodeč kosmatinci niso bili tako zelo navdušeni nad svojim početjem, kot sta bili njuni lastnici. »Glede na to, da je za nami leto, polno slabih novic, sva hoteli pričarati zabaven in vznemirljiv božič,« je pojasnila Sammie. »Prav vsak, ki je videl fotografijo pasjih jaslic, je bil nad njo navdušen.«



Kostume sta kupili v lokalni veleblagovnici na oddelku za otroke, nekaj stvari pa sta sešili oziroma izdelali kar sami. Kmalu sta dobili toliko veselja, da sta kužke šemili naprej. Ob neki priložnosti sta jih spremenili v božička in jelenčke, povrhu pa sta se našemili še sami. »Všeč jim je izziv in seveda dobrote, ki jih na koncu dobijo za zahvalo,« je povedala Sammie. »Že prej smo se pogosto fotografirali, zato vedo, da bodo nagrajeni, če bodo potrpežljivi in bodo stali pri miru. Navadno dobijo surovo kokoš ali posušena pljuča. Vse skupaj traja le dve minutki. Tik preden naredimo posnetek, ne rečemo sir, temveč kura.« Kužke sta dobili iz zavetišč. Tam je veliko haskijev, saj so zelo ljubki, ko so mladički, nato pa jim lastniki niso več kos, ker potrebujejo veliko gibanja. Če tega ne dobijo, postanejo zelo nesrečni in pogosto uničujejo stvari. Pri Sammie in Cheryl se počutijo odlično, čeprav sta malce prismuknjeni.