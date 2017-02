FOTO: Ogabno: iz njega so izvlekli skoraj dva metra dolgega

Nenavadni medicinski primerl 48-letnega indijskega pacienta, ki je v bolnišnico prišel zaradi bolečin v želodcu, je presenetil svet. Med kolonoskopijo so zdravniki odkrili prisotnost parazita, ki so ga nato poiskali s pomočjo kamere ter popolnoma onemeli. Posnetek je namreč pokazal najdaljšega parazita, kar so ga kdajkoli videli, saj je v dolžino meril kar 182 centimetrov, poroča Kurir.rs.

Pacientu so parazita iz želodca potegnili skozi usta, pri tem pa opozorili: »Pacijent, ki je bil pod anestezijo med eno in pol urno proceduro se je najverjetneje okužil s sirom ali neprmerno pripravljeno pečeno svinjino. Ker naš narod brez tega mesa ne more, priporočamo pozornost pri kupovanju in pripravi.«