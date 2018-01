FOTO: Odtočne cevi v Hongkongu spreminjajo v stanovanja

Priljubljenost tako imenovanih mikrostanovanj še raste. Cene nepremičnin so postale v zadnjem obdobju nevzdržne, zaradi povečevanja števila prebivalstva smo priča čedalje večji prostorski stiski, zato so arhitekti in oblikovalci z vsega sveta energijo usmerili v snovanje manjših bivališč. Podjetje Jamesa Lawa Cybertecture iz Hongkonga je tako predstavilo opod tube, stanovanjce iz obnovljenih odtočnih betonskih cevi.

Hongkong je eno najgosteje naseljenih mest na planetu, cene nepremičnin tam rastejo že 12 mesecev – novembra je bil kvadratni meter stanovanja v povprečju malce manj kot 6000 evrov. Zato se je 200.000 ljudi preselilo v majhna stanovanja, ne večja od sedmih kvadratnih metrov.

No, cevi imajo približno dva metra in pol premera, v njej pa lahko na 10 kvadratnih metrih živita dva človeka. Hiška ima vso potrebno opremo, od hladilnika do kopalnice, ter dovolj prostora za oblačila. Takšna cev tehta 22 ton, preprosto jih je nameščati drugo zraven druge, kar močno zniža stroške in varčuje s prostorom. Poleg tega jih lahko namestijo v nenavadno okolje, ki ni ustrezno za klasične gradnje in ki bi sicer ostalo nezasedeno. »Včasih ostane med stavbami nekaj prostora, zemljišče je preozko za gradnjo, in tja lahko postavimo naše cevi in tako izkoristimo prostor,« je pojasnil James. Nevladne organizacije sicer pozdravljajo tovrstne projekte, a opozarjajo, da bi morale biti tovrstne rešitve le začasne.