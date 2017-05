FOTO: Oče in hči imata  v ustih velikana

Ni skrivnost, da med očeti in hčerami obstajajo močne vezi, a vendar je povezanost med Byronom in Emily Schlenker nekaj posebnega, druži ju močna in edinstvena biološka vez. Oba imata osupljivo širok jezik. Byronov je širok neverjetnih 86 milimetrov, kar mu je prislužilo mesto v Guinnessovi knjigi rekordov.« Ljudje ga za lažjo predstavo pogosto primerjajo z iphonom 6,« je razkril možakar. Za primerjavo velja dodati, da je jezik 16-letne Emily širok 73 milimetrov, kar je občutno manj, a še vedno širše od kreditne kartice. Tudi ona se je vpisala v Guinnessovo knjigo rekordov kot ženska z najširšim jezikom.



Kadar koli pokažeta jezik, ljudje najprej onemijo, nato pa ju zasujejo z vprašanji: »Zanima jih, kaj lahko počneš s takšnim jezikom. Ugibajo, ali lahko hitreje pojem sladoled, ali ga moram manjkrat polizati in podobno,« pravi Byron, ki si je rekord prislužil že leta 2014, v tem času pa naj bi se mu jezik še dodatno razširil. »Po mojem se mu je še razširil, saj ga tako pogosto razkazuje,« ugiba Emily. »Ne nazadnje gre za mišico, te pa se povečajo, če jih treniraš. Jezik tako pogosto pomoli iz ust, da se mu je za nekaj milimetrov zagotovo povečal.«



Byron že od nekdaj ve, da je njegov jezik velik, ni pa si mislil, da ima v ustih rekorderja. Tega se je zavedel šele, ko je videl fotografijo takratnega rekorderja v Guinnessovi knjigi. Prepričan je bil, da je njegov širši, zato je prosil Emily, naj mu ga zmeri. Imel je prav, zato je poklical predstavnike knjige in se nato zavihtel na prestol širokojezičnežev. »Na facebooku dobivam najrazličnejše komentarje, predvsem od žensk. To mi kar laska,« je ponosen Byron. »Bili bi presenečeni, kako pogosto moj jezik komentirajo tudi moški. Tudi njihove pohvale sem vesel.«