FOTO: Obseden z modno hišo: še pisal se bo Versace

Na severu Makedonije živi 30-letni prodajalec avtomobilov Shenki Malsani, ki ga prijatelji in znanci kličejo kar Shenki Versace, saj je obseden s to svetovno znano italijansko modno znamko. Prav vsaka stvar, ki je v njegovi lasti, mora biti opremljena z Meduzo, njihovim slovitim logotipom. Njegova afera z Versacejem se je začela leta 2009, od takrat leto za letom kupuje njihove izdelke, od luksuznih oblačil do nakita. Pred hišo ima parkiranih več avtomobilov z njihovim logotipom. Mladi prodajalec iz Albanije je razkril, da je njegov posel zelo donosen, zato je doslej lahko pognal milijonček za svojo obsedenost. »Ničesar ne obžalujem,« je povedal Shenki. »Prav vsak predmet v moji hiši je označen z logotipom Versace. Od tal do kopalnice in posteljnine. Označil sem svoje avtomobile, bazen, hišo, celo ploščice v kuhinji. Moj nakit, kozmetika, rjuhe, tepihi, zavese, prav vse nosi njihov logotip. Veste, tudi krožniki, s katerih jem, so Versace. Zavese tudi. Moje življenje je Versace.«



Možakar iz vasice Aračinovo se ne namerava otresti obsedenosti z luksuzno znamko, nasprotno, v kratkem namerava svoje ime tudi uradno spremeniti v Versace in v Skopju odpreti kavarno Versace. »Dolga leta uporabljam ta priimek neuradno, zdaj pa sem pripravljen, da ga naredim uradnega,« je navdušen Shenki, ki je prepričan, da bo odprtje kavarne dokončen dokaz njegove naklonjenosti znamki, ki jo tako zelo ljubi. »Prepričan sem, da bo prava atrakcija, načrtujem, da se bo slavnostnega odprtja udeležila legendarna Donatella Versace, upam, da bo prišla,« je dodal. Očitno se Shenki ne zaveda, kako drago je dobiti dovoljenje za uporabo te modne znamke v poslovne namene. Eno je dati logotip na hišo, nekaj povsem drugega pa je odpreti dobičkonosen posel. A Shenki se s tem ne obremenjuje. Trenutno uživa v medijski pozornosti, goste in televizijske ekipe z veseljem povabi na ogled hiše.