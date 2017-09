FOTO: Objavo najstnice s stranišča je všečkalo 50.000 ljudi. Veste, zakaj?

Objava Juliane Delacruz. Beseda 'thick' (močen, debel) velja za postave s temi atributi: velike prsi, ozek pas, močna stegna in velika zadnjica. Foto: twitter

Na spletnih omrežjih najdemo številne zabavne fotografije, animacije in videe. Brez težav najdemo material, da se nasmejemo do solz. Krožijo pa tudi številne navdihujoče objave. Ena takšnih je objava najstnice Juliane Delacruz iz Teksasa, ki je na instagramu objavila svojo fotografijo s stranišča s pripisom, da četudi nima postave, kot jo imajo Kim Kardashian in podobne, ima rada svoje telo.

Mnoga dekleta se zaradi standardov, ki jih postavljajo znane osebnosti, ne počutijo dobro. Verjetno se je prav zato začel trend zadovoljnosti s telesom (body positive), ki naj bi ženskam pokazal, da na svetu obstajajo različne, z različnimi telesi in da so lahko zadovoljne tudi v njih in z njimi.

Juliane je zaradi te objave zbrala preko 50.000 všečkov, nato pa je svoj račun skrila pred očmi javnosti.