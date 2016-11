FOTO: Njene prsi so težke toliko kot triletni otrok

Kya (21) se že nekaj let spopada s težavo, ki bi bila za marsikatero žensko pravi blagoslov. Trdi namreč, da so ji že sicer precej obilne prsi v treh letih toliko zrasle, da so ji obleke postale premajhne. Težave pa ima tudi s hrbtom in počutjem nasploh: »Ne morem si več privoščiti modrčka, ker so tako velike. Vsaka dva tedna si kupujem nove obleke, hrbet je tako obremenjen, da včasih ne morem vstati iz postelje ali s kavča, nekajkrat sem se celo zagozdila v kopalni kadi.«

Prsi naj bi bile težke nekje med 12 in 19 kilogrami, vendar so zdravniki odločili, da to ne vpliva na njeno življenje, zato je niso poslali na operacijo. Kya se je tako iz obupa odločila zbrati denar na spletu, vendar ji do zdaj še nihče ni poslal svojega prispevka. Številni so sicer razumeli njeno stisko, nekateri drugi pa menijo, da so na svetu ljudje, ki denar potrebujejo precej bolj od nje.