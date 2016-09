FOTO: Neverjetno: ulovili so živega pokemona

Prebivalci neke vasice v Keniji so ulovili prav posebno bitje, ki ga še nikoli prej niso videli, vsaj ne v živo. Prepričani so namreč, da so v kletko zaprli pravega živega pokemona Pikačuja, ki že leta obseda mlade in manj mlade oboževalce risank in videoigric.

Kot dokaz so na facebooku celo objavili fotografijo bitja, ki je res zelo podobno priljubljenemu liku, vendar ni točno jasno, kaj to je, ali gre za fotomontažo ali celo zelo kruto mučenje živali ...

Oglejte si fotografijo in presodite kar sami.