FOTO: Nenavadno: zato je dekletu dovolil, da vsak večer seksa z drugim

Beatrice Gibbs (22) in njen 27-letni partner Adam Gillet iz Anglije imata sklenjen nenavaden dogovor. Da bi jo zadržal v zvezi, ji je Adam dovolil, da seksa s komer koli želi, ampak to velja le za Beatrice. Adam ji mora ob vsem tem ostati popolnoma zvest, poroča The Sun.

Spoznala sta se leta 2014 v Oxfordu in še isti večer sta se predala tudi posteljnim radostim. Leta 2015 sta začela svojo vezo, a je Beatrice ugotovila, da ne more biti seksualno vezana le na enega moškega. Da bi jo obdržal, ji je Adam dovolil, da se radostim predaja tudi drugje. S tem dogovorom srečno živita že 18 mesecev in pravita, da jima odgovarja.