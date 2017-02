FOTO: Ne boste verjeli, to sta dvojčici

Mlada mamica Whitney Meyer je dvakrat dobro pogledala, ko je aprila lani prvič videla svoji novorojenki, dvojčici, ki jima je ime Kalani in Jarani. »Zdravnika sem vprašala, zakaj je Kalanijina koža tako bela,« se spominja tistih trenutkov. Ena od njenih hčerkic je namreč svetlopolta, druga pa – temnopolta.

Tudi sama je svetlopolta, medtem ko je njen partner Tomas Dean temnopolt. In prav njima se je zgodilo nekaj izredno redkega. Kalani je barvo polti torej podedovala po mamici, njena sestrica Jarani pa po očku.

»Nihče ne verjame, da sta dvojčici,« je za US Magazine še povedala mamica in priznala, da njeno družino v javnosti vedno opazujejo. Deklici namreč vsakič obleče enako ali vsaj podobno, to pa pri tistih, ki ju ne poznajo, povzroči nemalo zmede. Sprašujejo se, ali je ena morda posvojena … Medtem ko deklica delita enaka oblačilca, pa drugih večjih podobnosti med njima ni, še zatrjuje njuna mamica. Kalani je baje zelo glasna in polna energije, medtem ko je Jarani bolj mirna in se le nerada premika. »Rada je v mojem naročju in rada jé,« pravi.

Dvojčici različnih polti sta se rodili 23. aprila lani, manj kot dve leti po tistem, ko je Whitney tragično izgubila dveletnega sinčka. In menda mala Jarani povsem spominja nanj. »Ko gledam njegove fotografije, vidim njo,« pravi srečna mamica.