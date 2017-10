FOTO: Ne boste verjeli, kaj živi v morskih globinah

Zaljubljen v podvodni ribolov in morske globine ima Rus Roman Fedorstov zelo zanimivo delo. V življenju se ni le nagledal čudovitih divjih živali in rastlin, ampak se srečuje tudi z bitji, ki jih človeško oko le redko ugleda.

Njegov twitter tako kar mrgoli od neobičajnih »prijateljev«, njegov profil pa je tako videti kot nekakšna enciklopedija pošasti, ki si jih lahko ogledamo le še v kakšnem fantazijskem filmu.

Preverite sami.

