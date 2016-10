FOTO: Nasmeh dojenčice, težke 1,7 kilograma, osvojil svet

Facebook stran Love what matters je pred dnevi objavila fotografijo prezgodaj rojene deklice, ki se na vsa usta smeji v objektiv. Pod fotografijo je mamica zapisala, da je to njena prva hči, ki je stara pet dni. Imela je samo 1,7 kilograma, ampak bila je tako zelo srečna, da je živa, meni njena mamica.

Fotografija je postala na spletu pravi hit in mnogim predstavlja veliko upanje, da se je vredno boriti in da se vse da, če se hoče. Na objavo so se tako odzvale tudi preostale mamice, ki so z javnostjo delile fotografije otrok, ki so se rodili prekmalu.

Ena od njih, Kate Hoffman, je tako zapisala: »Moj fantek se je rodil v 34. tednu, tehtal je 2,3 kilograma. Po dveh tednih intenzivne nege je zdaj že doma in vsak dan pridno raste. Taki nasmehi pa so najboljši od vsega.«