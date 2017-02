FOTO: Narava iz smeti ustvarila dragulje

Narava je sposobna ustvariti lepoto na krajih, kjer jo najmanj pričakujemo, in celo iz smeti. Lep primer je tako imenovana kalejdoskopska plaža v Rusiji, kjer je bilo v času Sovjetske zveze velikansko odlagališče stekla in porcelana. Na to obalo Tihega oceana so se vozili tovornjaki, nabito polni s starimi steklenicami vodke, ki so jih brezsrčno odvrgli v morje. Skozi čas so steklo in keramiko vztrajni morski valovi spremenili v prečudovite zaokrožene in pobrušene kruševine. Kadar se plaža Ussuri zasveti v sončnih žarkih, je videti, kot bi se na njej svetlikali tisoči draguljev. Prav zaradi tega je postala plaža v bližini pomorskega oporišča Vladivostok ena najbolj priljubljenih in znamenitih.



Še nedavno so črepinje steklenic piva, vina, vodke in penine pomenile nevarnost za okoliške prebivalce, ki so se zaradi njih nemalokrat porezali. Zdaj je narava iz njih izdelala dragulje, za obisk plaže je treba celo plačati, saj so jo oblasti razglasile za zaščiteno območje, plaži pa nadele bolj karizmatično ime Steklena plaža.



Domačini jo obiskujejo vse leto, pozimi, ko se biseri svetlikajo na snegu, naj bi bila še posebno lepa. Najbolj neustrašni pa se poleti na njej kopajo in z masko za potapljanje iščejo čim lepše oblikovane koščke stekla, ki se skrivajo med črnim vulkanskim steklom. Plažo najpogosteje obiskujejo za nastavljanje soncu in rekreacijo. Seveda je še vedno najbolj lepo in tudi zdravo, čisto okolje, kjer ima narava prosto pot in se sama odloča, s čim se bo okrasila.