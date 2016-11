FOTO: Napitnina, da te kap! Gost slišal natakarja in ga osrečil

Natakar v eni od gostiln v Houstonu (Teksas) Ben Millar si bo 19. november še kako zapomnil. Pogovor z gostom je med drugim nanesel na domače, ki so na Irskem, in zaupal mu je povedal, da jih ni videl že dve leti. Bilo je izrečeno čisto tako, pravi Millar in dodaja, da so se potem normalno pogovarjali naprej, ustrezno pa je poskrbel za njihovo postrežbo. Po večerji, ki je stala nekaj več kot 182 dolarjev (170 evrov), pa mu je obiskovalec na odrezek pripisal še 750 dolarjev (nekaj več kot 700 evrov) napitnine in mu namenil še nekaj besed: »Upam, da te bo to lahko odpeljalo na dopust do tvojih domačih.« Ko je Millar, ki z dekletom Taryn Keith pričakuje otroka, to zagledal, kar ni mogel verjeti. Tudi njegovi prijatelji ne. Eden od njih je dejal, da v 11 letih še ni dobil tako zajetne napitnine.

Ko je Millar dojel, da ne sanja, ampak je njegove besede o pogrešanju družine nekdo slišal, je sprejel odločitev, da bo počakal na rojstvo otroka, potem pa se bo za člana večja družinica odpeljala v Belfast in spoznala še njegovo družino.

Taryn je odrezek delila na facebooku in zapisala: »Vsem želim pokazati, da se tudi dobre stvari dogajajo.«