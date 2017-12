FOTO: Musliman plačal za 10-metrsko božično drevo

V iraški prestolnici Bagdad je Yassir Saad, sicer muslimanski vernik, v znak solidarnosti s kristjani za božič postavil 10-metrsko božično drevo. Zanjo je porabil več kot 25.000 evrov, pravi, da zato, da bi pomagal Iračanom lažje pozabiti na trpljenje med vojno proti Islamski državi, poroča Fox News. Ob tem je ena od navdušenih Iračank ob pogledu na drevo dejala, da predstavlja »ljubezen in mir«.

Iraqi Christians have raised a 30-ft. tall Christmas tree in Baghdad to celebrate both the holiday and the expulsion of ISIS extremists by Iraq Security Forces. pic.twitter.com/e96oaR5neN