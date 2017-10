FOTO: Moški so jo razočarali, pa se je poročila s psom

Pes je najboljši človekov prijatelj, a za nekatere je štirinožec mnogo več. Wilhelmina Morgan Callaghan (43) iz Severne Irske se je tako kar poročila z njim. Njen »mož« je jorširski terier, ki mu je ime Henry Frederick Stanley Morgan.

Njun zakon traja že osem let.

A ker uradno poroka med ljudmi in živalmi v Združenem kraljestvu ni dovoljena, je zakon Wilhelmine bolj na duhovni ravni, poroča Mirror. Vseeno ga ta jemlje zelo resno in ima celo uradno potrdilo. Moški so jo razočarali, a prepričana je, da bo njen zakon trajal, četudi mnogi menijo, da bi potrebovala psihiatrično zdravljenje.