FOTO: Mongolska akrobatka se stlači v steklenico

Sleherniki smo neskončno ponosni nase, če se nam uspe v predklonu dotakniti konic prstov. Tudi najbolj goreči privrženci joge se pošteno namučijo, če želijo izvesti popoln most. V svetu profesionalnih razgibancev, kakršna je tudi 22-letna Mongolka Odka, pa so tovrstni podvigi zgolj način segrevanja. Mladostnica, ki nastopa v cirkusu, je več kot deset let trdno vadila, preden ji je uspelo zlesti v prirejeno steklenico in druge tesne prostore.



Odraščala je v prestolnici Mongolije Ulan Bator, kjer je sledila zgledu svoje tete in se že pri 11 letih pridružila skupini, ki je trenirala za cirkus. Dan za dnem je vztrajno krepila mišice in pridobivala moč, dokler ni postala dovolj gibčna, da je lahko začela nastopati. »Sprva je bila vadba osnovna, nismo pretiravali,« se spominja Odka. »Zelo počasi, počasi sem napredovala. Trenirala sem vsak dan po šoli, šest dni na teden.« Svoj dom in starše je zapustila, ko je bila stara 15 let, in se pridružila cirkusu v Turčiji. Delala je med poletnimi počitnicami, če pa se je turneja zavlekla v šolsko leto, je imela s seboj zasebnega učitelja. Trenutno se potepa po Veliki Britaniji kot zvezda cirkusa Berserk.



Odkina točka je zelo priljubljena, občinstvo jo povsod nagradi s huronskim aplavzom, saj izvaja akrobacije, ki so videti nemogoče. Še zlasti točka, pri kateri zleze v tesno steklenico. Prav tako zna z nogami streljati z lokom, medtem ko je v stoji.