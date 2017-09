FOTO: Mislili so, da ima raka. Potem so ga razrezali in našli ...

Potem ko je 47-letni Britanec eno leto izkašljeval rumeno sluz in se slabo počutil, je le obiskal zdravnika. Ta ga je poslal slikat pljuča, ker je možakar tri desetletja kadil. Posnetki so razkrili tvorbo, za katero so bili vsi prepričani, da gre za tumor. Takoj so ga poslali pod nož, toda kirurga je čakalo presenečenje – namesto raka je odkril prometni stožec. Seveda ni šlo za pravega, temveč modelček iz igralnega kompleta playmobil. Očitno je možakar stožec vdihnil pred več kot 40 leti, ko je bil še otrok.

Zdravniki ne razumejo, kako je lahko tako dolgo živel z njim v pljučih, ne da bi imel težave. »V naši praksi je ta tujek najdlje neopažen,« so pojasnili v bolnišnici.

Po posegu je moški potrdil, da se je kot otrok igral s figuricami in jih pogosto dajal v usta. Še več, spomni se, da je prometni komplet dobil za sedmi rojstni dan. »Končno je našel izgubljeno igračo, zagotovo si ni mislil, da je bila ves čas tako blizu,« se je pošalil eden izmed zdravnikov. Bolnikovo stanje se je zelo izboljšalo, kašelj pa je že skoraj v celoti izginil.