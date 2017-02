FOTO: Mikro pujsek danes težji od medvedke

Pred dvema letoma sta se Steve Jenkins in Derek Walter iz kanadskega Ontaria odločila posvojiti tako imenovanega mikro prašička, ki naj bi zrasel največ do 30 kilogramov. Drobna pujsika Esther je v dom prinesla veliko veselja, a se je kmalu izkazalo, da so ju prevarali, saj je kar rasla in rasla. Danes tehta kar 304 kilograme, kar je več od samice polarnega medveda.

Prikupna žival vsak teden poje za 34 evrov veganske hrane, najraje ima ovsene kosmiče, koruzo in ječmen, seveda ne smeta manjkati sveža zelenjava in sadje, kot so prezrele banane ali zelenjavni olupki. Vsake toliko si privošči nekaj litrov sladoleda in kekse. Esther je postala tako velika, da sta se morala preseliti na kmetijo, da sta lahko zagotovila dovolj prostora za njo in njuna dva psa ter mačko. Steve je razkril, da pujsika večino časa preleži v postelji ali na kavču. »Dolgo sva se slepila. Prijatelji so prišli na obisk in rekli, da je zelo zrasla, midva pa sva samo zamahnila z roko in rekla, da ni. A kmalu se je lahko postavila na zadnje tace in kradla stvari iz kuhinjskega pulta, na kavču ni bilo več dovolj prostora pa zelo težka je postala. A sva jo že tako vzljubila, da je nisva mogla zavreči.«



Veterinar jima je povedal, da se bo še malce zredila. »Po selitvi na kmetijo se je odločila, da bo spala zraven naju v spalnici. Na tleh ob postelji ima svojo vzmetnico, neredko skoči tudi gor k njima. Brez zadostnega crkljanja je Esther otožna.«