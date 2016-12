FOTO: Mački obrili kar kilogram dlake

Pred dnevi je zavetišče za živali Animal Rescue League Shelter & Wildlife Center v ameriškem Pittsburghu, zvezna država Pensilvanija, prejelo klic o zanemarjeni mački. Imel jo je starejši moški, ki je trpel za alzheimerjevo boleznijo in zaradi tega ni mogel ustrezno skrbeti zanjo. Povrhu je bila mačka ujeta v dolge vozle dlake, ki so nekoliko spominjali na drede. »Ta nesrečna muca je prišla na našo kliniko, potem ko so starostnika odpeljali v dom za ostarele,« so povedali predstavniki zatočišča in razkrili, da ji je ime Hidey. »Trpela je zaradi zavozlane dlake, ki je morala biti zanemarjana več let.«



Ob prihodu v zavetišče so mačko pobrili veterinarji, količina dlak je bila nepredstavljiva. Na koncu je bila Hidey presrečna, saj se je lahko znova normalno gibala. K sreči so ji kmalu našli ustrezen dom. »Odslej bo zanjo skrbel daljni sorodnik dosedanjega lastnika. Končno bo lahko imela srečno in zdravo življenje.« Hidey je pripadala 82-letnemu možakarju, novemu lastniku pa je ime Paul Russel. »Ko so ga dali v dom za ostarele, sem se spomnil, da je imel mačko. Šel sem do njegove hiše,« je povedal Paul. »Vhodna vrata so bila še vedno odprta, zato sem vstopil in nastavil nekaj hrane za mačko. V tem času bi morali ugotoviti, kaj bomo z njo. Nato je nekdo omenil, da je imel še eno mačko. Začel sem jo iskati po hiši in nenadoma sem naletel na to velikansko gmoto dlake. Prestrašena je skočila izpod postelje in zbežala v klet. Pomislil sem, 'kaj za vraga je bilo to?'«



Kot bi za sabo vlekla odejo



Sprva je pomislil, da je videl mačko, ki je bila ovita v odejo, ki jo je vlekla za seboj. »A ni bilo tako, izkazalo se je, da sem videl Hidey. Sedela je v oddaljenem kotičku kleti. Iskal sem jo z ročno svetilko, vse skupaj je nekoliko spominjalo na grozljivko. Zelo jo je bilo strah, verjetno jo je vse bolelo.«



Veterinarji so pozneje razkrili, da so z brivnikom odstranili kar kilogram dlake. Njen lastnik je očitno ni mogel česati. Bila je tudi predebela, zaradi česar se ni mogla tako uspešno negovati. Takrat se navadno zaplete. Med britjem so ji morali dati anestezijo, saj bi se drugače preveč silovito upirala.



Paulova žena Jill je razkrila, da se je Hidey ob prihodu v nov dom sprva skrivala pod posteljo, nato se je sprostila in že spi na svojem toplem ležišču na tleh. Zakonca Russel sta sprejela tudi njegovo drugo mačko po imenu Siam. A to ni vse, že pred prihodom 14-letne Hidey in 17-letne Siam sta svoj dom delila z dvema psoma in tremi mačkami.