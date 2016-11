FOTO: Lovec našel nenavadno bitje, resnica pa je precej grozljiva

KAJ JE TO?

OTTAWA – Fotografija, ki jo je lovec iz kanadske vasi Inukjuak delil na družabnem omrežju, je šokirala in presenetila vse, ki so jo videli. Na njej je namreč prikazano neznano bitje bizarne oblike.

»Nepozabni ulov v bližini Inukjuaka,« je zapisal Aibi Elijassiapik, ki si ni mogel razložiti, kaj pravzaprav je žival, ki jo je našel, zato je fotografije delil na facebooku. Bitje se je mnogim zazdelo zelo zanimivo in pod fotografijami se je razvnela debata. Nekateri so ugibali, da bi lahko šlo za kakšen nezemeljski stvor, vendar je resnica verjetno še bolj grozljiva.

Večini je takoj postalo jasno, da gre za tjulnja, ker pa ima dva repa in deformirano glavo, so ugotovili, da zraščeni živali zaradi svojega zdravstvenega stanja nista preživeli. Pri tem se je takoj pojavilo vprašanje, zakaj je tak mladiček nastal, mnogo pa jih je ugotovilo, da je za to verjetno kriv človek. Zaradi onesnaževanja morja se vse pogosteje pojavljajo živali, ki imajo dve glavi ali deformirano telo, mladi tjulenj pa je bil le ena izmed žrtev človekovega neodgovornega ravnanja.