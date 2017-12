FOTO: Kot požar se širijo posnetki: v prestolnici vroča akcija sredi kluba

V Srbiji se v teh dneh veliko govori o paru, ki je seksal sredi kluba v Beogradu. Nekateri to obsojajo, drugi pravijo, da je to v skladu z današnjo kulturo, A kakor koli obrnemo, vsi obsojajo le njo, nanj pa so očitno pozabili.

Prav zato se je oglasil neki moški in napisal pismo, v katerem opozarja predvsem na čustva dekleta. Med drugim je zapisal: »Ona je kur**, ti pa frajer? Džentelmen vedno molči. Frajer si le za tiste, ki so mlajši od 13 let. Navaden mulec si, kreten. Spoštovanje? Naslednjič, ko greš v klub, ga vzemi s seboj. Morda te takrat celo opazijo zaradi nečesa, kar dejansko šteje.«

Se strinjate?