FOTO: Kos tropskega raja za poldrugi milijon evrov

Razmišljate o nakupu hišice ob morju, v kateri bi preživljali počitnice? Potem je tole kot nalašč za vas: pravzaprav s hišico dobite ves otok, seveda s prečudovitimi peščenimi plažami.



Castaway Island leži v južnem Tihem oceanu, južno od slavnega Vanuatuja, nepremičnina pa je zares izjemna, pravi nepremičninski agent.

Na otoku ni nadležnih komarjev in kač.

Z morja se povzpnete na lesen most, ki vas pripelje naravnost v vilo: ima 500 kvadratnih metrov in je oblikovana tako, da zagotavlja veliko udobja, seveda pa je prilagojena tropski klimi. Naj sedite na verandi ali v prostornem salonu, uživali boste v lahnem vetriču pa seveda prečudovitem razgledu, ki se ponuja s slehernega okna te krasne vile na otoku, obkroženem s turkiznim morjem in koralami, na njem so bele peščene plaže. A čeprav je na samem in zagotavlja dovolj zasebnosti, se ne boste počutili osamljene: v daljavi je mogoče videti druge otoke.

No, v vili je vse potrebno za bivanje, kuhinja je popolnoma opremljena, ima tri spalnice in otroško sobo s pogradom, tam je še ena soba, ki jo je mogoče spremeniti v pisarno ali še eno sobo za goste, po vsej hiši je dovolj omar in prostora za shranjevanje. Kopalnice so tri, ne manjka niti dodatna zunanja prha. Ker je Castaway dovolj odmaknjen od drugih otokov, tam ni nadležnih komarjev in niti drugih insektov, ki bi vam lahko pokvarili bivanje, prav tako ni kač ali drugih živali.



»Marsikdo sanja o svojem tropskem otoku, a le redkim se ta želja uresniči. Otoka v resnici ni tako težko kupiti,« pravi nepremičninski agent in dodaja, da vse na Castawayu ustreza najvišjim standardom. Kos raja pač, otoček bi težko opisali z drugimi besedami. In če ste ravno zadeli na eurojackpotu ali imate pod palcem 1,3 milijona evrov, je lahko vaš.