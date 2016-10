FOTO: Klic na pomoč: vibrator izginil v njeni odprtini

Emma Phillips ima za seboj zgodbo, ki jo je spravila v veliko zadrego. S partnerjem Leejem Millerjem sta se namreč na zgodnje sobotno jutro malo poigrala, pri tem pa je skoraj 18 centimetrov dolg vibrator izginil v njej. Na vso moč sta se ga z 29-letnikom trudila doseči, a ni šlo, 24-letnica pa je čutila, da še vedno vibrira v njej. Naposled sta vendarle morala poklicati reševalce. Sama se po pomoč nista mogla odpeljati, saj sta prejšnjo noč popivala. Bolelo je ni preveč, meni, da zaradi šoka, poroča Mirror.

Ko je bilo slikanje za njo, so ugotovili, da je seks igračka odpotovala predaleč, da bi jo kar ročno odstranili iz njene odprtine, medtem ko je budna. Hvaležna je zdravnikom, ki so jo tolažili, da se ljudem to precej pogosto zgodi. A ne glede na vse, jo je stisnilo pri srcu, ko je slišala besede zdravnika, če do seks igrače ne bodo mogli skozi spodnjo odprtino, bodo morali skozi trebuh.

Naslednji dan so s pritiskanjem na trebuh uspešno premaknili vibrator dovolj nizko, da so ga lahko ročno izvlekli, potreben pa je bil tudi operativni poseg.

Partnerju se je celotna dogodivščina zdela smešna, medtem ko je Emma morala doma pojasnjevati, kaj se je zgodilo.

Naj še dodamo, da so ji igračo v bolnišnici hoteli vrniti, a si je ni več želela.