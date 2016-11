FOTO: To, kar se je nahajalo v pašteti, vas bo šokiralo

Hrvaška javnost je v zadnjih dneh na nogah zaradi škandala zaradi salmonele in mesnih izdelkov, ki jih množično umikajo s prodajnih polic, v Srbiji pa je odjeknila novica o pašteti, ki je vsebovala tisto, česar zagotovo ne bi smela. Uporabniki na Redditu so namreč delili fotografije odprte paštete, v kateri se je nahajala matica. Uporabniki so ženski, ki je je bila ob pogledu na svoj morebitni zajtrk verjetno precej osupla, svetovali, naj se obrne na inšpekcijo in proizvajalca.

