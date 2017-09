FOTO: To je ženska, ki že dva meseca kaka pred njihovo hišo

Policisti v Coloradu Springsu iščejo skrivnostno tekačico, ki je večkrat onečedila družinsko zelenico. Ja, prav ste prebrali. Policisti iščejo žensko, ki sta jo otroka ujela, ko je čepela na potki pred hišo in opravljala veliko potrebo.

»Mami, tam je ženska, ki kaka na naši potki. Prišla sem ven in jo vprašala, ali resno kaka na mojo zelenico in to pred mojimi otroki. Hladnokrvno je odgovorila, ja, oprosti.« Cathy Budde je bila povsem šokirana, a je bila prepričana, da se to ne bo več ponovilo. A glej ga zlomka, Cathy je v naslednjih dveh mesecih vsaj enkrat na teden na zelenici našla človeški iztrebek.

Ker je imela vsega dovolj, je pred dom obesila napis na katerem je zapisala. »Draga tekačica, ki našo sprehajalno pot uporablja za stranišče: Prosim, nemudoma nehaj.« Vse skupaj pa se zdi Buddejevi še toliko bolj nenavadno in nesramno, saj je nedaleč stran park, v katerem so javna stranišča.

CCTV je objavila tudi fotografijo nesramnice, policija pa je dodala, da jo čakajo obtožbe zaradi nespodobnega razkazovanja in opravljanja potrebe na javnem mestu.