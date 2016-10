FOTO: Je to najogabnejši koledar na svetu?

Če za leto 2017 še niste izbrali koledarja, ki bo krasil vašo steno, še ni prepozno. Morda si boste zaželeli, da bi ga krasili tile kužki. A pozor, koledar ni takšen, kot deluje na prvi pogled. Na njem so namreč kužki, ki so jih ovekovečili med opravljanjem velike potrebe. Če imate slab želodec, potem to gotovo ne bo za vas.

Koledar je na voljo na ebayu, zanj pa je treba odšteti 14,15 evra. Z nakupom tega koledarja pa boste tudi dobrodelni, saj prodajalci od vsakega prodanega koledarja namenijo en dolar za pomoč živalim na otoku Maui.