FOTO: To je 44-letnica, ki je rodila svojega vnuka

44-letna Julie Bradford je res izjemna ženska. Potem ko je na svet spravila svoje tri otroke, je postala še babica, svojega vnuka pa je rodila kar sama, poroča The Sun.

Njena hči Jess je namreč pri 18 letih izvedela, da zaradi raka na materničnem vratu nikoli ne bo mogla imeti otrok. Vendar sta si Jess in njen mož Rees Jenkins otroke tako zelo želela, da se je Julie odločila, da jima bo izpolnila željo. Tako je pri 44 letih znova zanosila, tokrat z otrokom hčere in njenega moža, prejšnji teden pa je na svet privekal mali Jack.

Jack in Julie se po porodu odlično počutita, najsrečnejša pa sta Jess in Rees, ki se jima je, čeprav na izjemno nenavaden način, izpolnila največja želja. »Že od malega sem si želela postati mama in najina želja se je izpolnila. Jack je popoln v vsakem pogledu.«