FOTO: Izginila pred enim letom, našli so jo 300 metrov stran

Devetletna želva Tallulah je pred enim letom izginila z domačega dvorišča v Oxfordu in od takrat o njej ni bilo ne duha ne sluha. Pred nekaj dnevi pa je njena potrta lastnica Danielle Morris iz šole v bližini prejela klic, ki ga bo verjetno pomnila vse življenje. Lastnici so sporočili, da njena ljubljenka uživa na njihovem vrtu, kjer se je povsem udomačila.

»Bili smo prepričani, da jo je nekdo ukradel, saj gre za žival precejšnje vrednosti. Vmes sta bila dva snežna viharja in bila sem prepričana, da tega ni preživela,« je povedala presrečna Danielle. Veterinar, ki je želvo pregledal, je ugotovil, da je precej shujšala.



We've had a little surreal morning. Some of our Year 7's found a tortoise on site. We've called the RSPCA to collect it. If you hear of anyone local who's lost a tortoise, please ask them to contact us: communications@cheney.oxon.sch.uk pic.twitter.com/rXQdQSQMso