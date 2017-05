FOTO: Hotela je odstraniti tatu, dobila pa tole

Študentka Pasuda Reaw (21) iz Tajske je preživela pravo agonijo, ko je želela odstraniti tetovažo.

Menila je, da jo bodo v poslovnem okolju brez rože na dekolteju jemali resneje, in od vseh metod na trgu je izbrala kremo za odstranjevanje. Čez nekaj dni pa je morala skozi pravi pekel. Začelo jo je srbeti, na mestu tetovaže so se začele pojavljati rane.

Pri tej metodi se kremo na kožo nanese z majhno tetovatorsko pištolo, krema pa naj bi posrkala obarvani pigment. Pri tem seveda nastanejo (menda le nedolžne) rane, ki naj bi se sčasoma zacelile. Pasuda pa je v tem času trpela neznanske bolečine, po vsej površini je nastala velika brazgotina.

»Takoj me je začelo boleti ter srbeti. Dolgo je trajalo, da je koža odpadla. To je bilo dobesedno mučenje, saj nisem mogla niti spati. To, kar je krema povzročila, je videti bolj grozno kot tisto prej. Tega postopka ne priporočam nikomur, saj strašno boli in dolgo traja. Laserska odstranitev je morda res draga, a zdaj mi je žal, da se nisem odločila zanjo. Fotografije delim, da bi še druge opozorila, naj bodo pazljivi,« je zapisala mlada Tajka.