FOTO: Harpuna mu je prebodla glavo

Ribarjenje s harpuno je bistveno nevarnejše, kot je večina pripravljena priznati. Nesreče so pogoste, posledice pa so lahko tudi usodne. To bi verjetno potrdil možakar s fotografije, ki se je podal na ribarjenje nekje v Severni Ameriki, končal pa v bolnišnici z dolgo kovinsko puščico v glavi. Ta mu je prebila lobanjo v bližini enega ušesa in izstopila v bližini drugega. Šlo je za srečo v nesreči, saj je možakar preživel, vmes pa postal tudi spletna atrakcija, potem ko se je minulo sredo posnetek njegove poškodbe pojavil na spletu. Na njem je moški, ki se pači od bolečin, njegova lica in brada pa so prekriti s krvjo. Če bi puščica prebodla glavo le nekaj milimetrov višje, bi zagotovo umrl. Sreča je hotela, da je preživel operacijo, prijatelji so nato objavili posnetek, na katerem se že smehlja.



Fotografija je na spletu sprožila pravo evforijo, ogledalo si jo je na tisoče ljudi. Številni so bili tako pretreseni, da so se zaobljubili, da ne bodo nikoli več lovili s harpuno. No, nekateri pa so zlobno pripomnili, da zdaj približno razume, kako se počutijo uboge ribe. Nesreča naj bi se zgodila na obali Bahamov.