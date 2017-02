FOTO: Grozljiva reakcija: zaradi barve je skoraj oslepela

Domače eksperimentiranje z barvami za lase, trepalnice ali obrvi se lahko konča nesrečno. Skoraj tragičen konec pa je doživela 16-letna Tylah Durie, ki si je skušala pobarvati obrvi in trepalnice, pa je doživela hudo alergijsko reakcijo.

Začelo se s srbečico, nato ji je otekel obraz, iz oči pa ji je pričel teči gnoj. Vse skupaj je postalo še groznejše, saj je ugotovila, da ji odpadajo trepalnice in da lahko celo oslepi.

»Kričala sem od strašnih bolečin. Bilo je, kot bi me nekdo rezal,« je dejala in dodala, da želi, da čim več ljudi vidi te fotografije. V bolnišnici so ji sicer rekli, da je lahko srečna, da ni oslepela.

»Napako sem naredila, ker nisem najprej preverila, ali sem na barvo alergična,« je dejala. Proizvajalec namreč priporoča, da se 48 ur pred uporabo opravi test, s katerim se preveri, ali je uporabnik alergičen na preparat.