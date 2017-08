FOTO: Grozljiva hiša straši sosesko

V beloruskem mestu Ratamka blizu prestolnice Minsk stoji hiša groze, ki se ji nekateri domačini na upajo niti približati. Iz njene kamnite ograje se stegujejo mrtvaške roke, streha je okrašena s črnimi človeškimi lobanjami, povrhu pa je posuta z najrazličnejšimi grozljivimi kipci.

Veliko domačinov pa je vendarle ponosnih na to nenavadno stavbo, le najbližji sosedi ne vriskajo od veselja. Zaradi njihovih pritožb se je o njej razvedelo po vsej državi, trdili so, da hiša privablja hudiča, grozne podobe pa strašijo otroke, ki si zvečer ne upajo zapustiti doma. »Hišo sem fotografirala, da bi jo pokazala sodelavcem v službi. Potem sem posnetke hitro izbrisala, saj nočem imeti takšnih grozot v telefonu,« je povedala soseda Marija Nikolaevna. »Od daleč je videti lepa, moja vnukinja jo je celo primerjala z gradom iz pravljice. Ko pa smo se ji približali, smo videli roke, ki se stegujejo iz ograje. In hudiče na strehi. BiIa sem šokirana. Z vnukinjo se zdaj tam ne sprehajava več. Ponoči je strašljivo celo za odrasle. Svetloba se odbija od hiše in strašljivih podob.«

Neki drug sosed se pritožuje, da mu poslopje kvari razgled in da ga vse skupaj spominja na grobnico. Povrhu pa nekateri kipi hudičev gledajo naravnost skozi njegovo okno, zaradi česar je menda nemiren. Lastnik hiše ni bil čisto običajen poslovnež; graditi jo je začel pred desetimi leti, nato pa ga osem let ni bilo, pred dvema letoma pa se je znova vrnil. Hiša je zdaj končana, a sosedje so prepričani, da jo bo naredil še bolj grozljivo. Zanimivo bi bilo izvedeti, kaj si o vsem skupaj mislijo tatovi.