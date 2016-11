FOTO: Gostje teden dni spali s truplom pod posteljo

CIUDAD DE MEXICO – Vsakdo, ki je kdaj preživel katero od noči v hotelski sobi, lahko o tem pove tudi kakšno neprijetno zgodbo. Pripovedi iz različnih hotelov, ki zvenijo kot nočne more, je kar veliko, nedvomno pa bi ob tekmovanju zmagali gostje, ki so teden dni spali v postelji, pod katero je bilo skrito truplo umorjene ženske.

Dekle, ki je bilo tudi samo gostja hotela, je neznanec umoril v sobi, njeno truplo pa skril pod posteljo, poroča Daily Mirror. Policisti so ugotovili, da je bilo truplo tam vsaj teden dni, nato pa se je po prostoru začel širiti nenavaden smrad. Čistilki sta se takrat odločili dvigniti posteljo, da bi ugotovili, kaj bi lahko povzročalo neprijetne vonjave. Odkrili sta truplo, zavito v črno plastiko. O najdbi sta takoj obvestili svoje nadrejene, ki so poklicali policijo.

Zdravniki, ki so prvi prihiteli na kraj dogodka, so lahko le potrdili, da je ženska mrtva ter da je stara med 25 in 30 leti. Obdukcija je razkrila, da je smrt povzročila zadušitev.

Predstavnik hotela, v katerem se je odvijala grozljivka, je dogodek potrdil: »V času, ko naj bi ženska bila pod posteljo, je več ljudi bivalo v sobi in spalo s truplom pod ležiščem.« Zaposleni v hotelu so tudi povedali, da je ženska v sobo prišla z moškim spremljevalcem, vendar nadzorne kamere niso posnele nobenega od njiju. Tako ostajata identiteti žrtve in njenega spremljevalca neznani.