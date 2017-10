FOTO: Gola potujeta po svetu in uživata, bila sta tudi pri naših sosedih

Belgijca Nick in Lins, stara sta dobrih 30 let, imata zanimiv hobi. Potujeta po vsem svetu in sta rada povsem naga, svoje dogodivščine pa redno objavljata na spletu. V nudizmu uživata, na svojih potovanjih pa rada obiščeta kotičke, ki jih očesa običajnih turistov niti ne zaznajo. V nudizem sta se menda zaljubila pred leti, ko sta obiskala savno.

Letos sta med drugim obiskala tudi Hrvaško, v Črni gori pa sta spoznala celo lastnika kampa, v katerem so ljudje po vse dneve povsem goli. »Šele ko je moral zapustiti kamp, se je oblekel, a takoj ko se je vrnil, je vse spravil s sebe. Kot da bi bil alergičen na tekstil,« se mu danes smejita.

Poglejte si, kakšne vragolije še zganjata.