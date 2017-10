FOTO: »Draga, poklekni!« To je poročna fotografija, ki je šokirala svet

Za vsak par je dan poroke najbrž eden pomembnejših v življenju. Takrat mora biti vse popolno, od poročne ceremonije, ambienta, hrane in pijače do – fotografa. Seveda pa se najdejo netradicionalisti. Na spletu se je pojavila fotografija, na kateri nevesta kleči v poročni obleki, medtem ko ženin pred njo stoji s spuščenimi hlačami ... Fotografijo je v gozdu posnel Michel Klooster, jo objavil na facebooku in zraven pripisal: »Nekateri ne morejo počakati, da bi uživali v poročni noči. Na srečo sta se že zaobljubila drug drugemu in sta uradno poročena.«

Klooster misli, da je ideja vrhunska in da bodo takšne fotografije še čez desetletja privabljale parom nasmešek na usta. Zamisel pa menda ni bila njegova, temveč nevestine matere.