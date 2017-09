FOTO: Direktor jo je za kazen dal prilepiti na steno

Varnost v prometu je seveda skrajno pomembna, saj lahko le trenutek nepremišljenosti za vedno uniči življenje. Prav zaradi tega naj bi neki poslovodja iz Kitajske ponorel, ko je zalotil eno od uslužbenk, da se je vozila nepripasana. Za kazen jo je dal z lepilnim trakom prilepiti na zid, njeni kolegi so vse skupaj fotografirali in posnetke objavili na spletu.

Res je, da obstaja sum, da so fotografije odigrane, vendar naj bi šlo za znano pisarno z ekscentričnim vodjem, čeprav imena podjetja ali njegovega direktorja ni nihče navedel. Šef podjetja se bojda zelo trudi ustvariti prijetno delovno okolje in poskrbeti za dobro počutje zaposlenih. Pogosto se vtika tudi v njihova zasebna življenja. Potem ko so fotografije zakrožile po svetu, so se oglasili zaščitniki pravic delavcev in opozorili, da je to zloraba. »Vidite, kako je moja prikupna sodelavka nasankala. Šef jo je zalotil, ko se je v službo pripeljala brez varnostnega pasu,« je bilo zapisano pod posnetkom. Pripisana so tudi številna zanimiva pravila, ki veljajo v podjetju. »Naše uslužbenke lahko gredo na bolniški dopust, ko imajo menstruacijo, to je dovoljeno tudi moškim, če imajo partnerico, ki ima mesečno perilo. V službi moramo biti do 11. dopoldne, končamo pa ob 17. uri.« To pa ni vse, tisti, ki v službo zamudijo, morajo vstopiti tako, da se plazijo po vseh štirih. Enako velja za tiste, ki bi radi delovno mesto predčasno zapustili.

Nedavno smo že pisali o nenavadnih metodah discipliniranja uslužbencev, neki šef jih je silil k žvečenju žuželk.