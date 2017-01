FOTO: Dijaki v nacističnih uniformah zgrozili svet

V mestu Hsinchu na severu Tajvana so konec tedna slavili 62. obletnico srednje šole Kuang Fu, del proslave pa je bila velika parada, v kateri so učenci predstavljali zgodovinske osebnosti. Učitelj Liu Hsi-cheng je povedal, da je učence že po njihovi odločitvi, da bodo predstavljali Adolfa Hitlerja, opozarjal, da gre za sporno osebnost, ter jih vprašal, ali so prepričani o svojem izboru. Otroci se niso dali in v soboto so paradirali v nacističnih uniformah, z zastavami s svastikami, vmes pa so se tudi malce zabavali: nekateri so prepevali in plesali, slišati naj bi bilo nacistični pozdrav Sieg Heil. Na enem posnetku je tudi učitelj, ki v kartonski maketi nemškega tanka salutira z iztegnjeno desnico. Napovedovalec na paradi je učencev v nacističnih uniformah je napovedal: »Prihaja Hitler, študenti, salutirajte mu ali pa vas bo pozneje povozil tank ali vas bodo odpeljali v plinsko celico.« Po paradi, ki je po tajvanskih standardih očitno popolnoma uspela, je oseba z imenom Pixar Hu fotografije parade objavila še na facebooku.



Kar ni zmotilo Tajvancev, je pošteno zbodlo druge zemljane – recimo Izraelce in Nemce, ki imajo na tem azijskem otoku predstavništva. »Šokantno je, da komaj sedem desetletij zatem, ko je bil svet priča holokavstu, tajvanska srednja šola podpira tako nezaslišano dejanje,« so komentirali parado v izraelskem ekonomsko-kulturnem uradu. Nemška ambasada je dodala, da študenti ne razumejo, da nacistični simboli predstavljajo prezir in zatiranje človeštva. To je vendarle zdramilo Tajvance in njihov minister za izobraževanje se je opravičil ter od šole zahteval, da pri dijakih izboljša znanje zgodovine. Ravnatelj šole je odstopil, tudi drugi učitelji lahko pričakujejo kazni. Liu Hsi-cheng je priznal, da je zanemaril učiteljske dolžnosti in da bi moral takoj na začetku zavrniti izbiro razreda, da bodo predstavljali Hitlerja.



Tajvanci imajo z razumevanjem Hitlerja in nacizma precejšnje težave, tako je v 90. letih minulega stoletja na otoku obratoval Nazi bar, uvoznik nemških grelcev je izdelek oglaševal s plakati, na katerih se je smehljal Hitler, v eni tamkajšnjih restavracij so zidove okrasili s slikami trpljenja iz koncentracijskih taborišč, v restavraciji je bila jed s testeninami poimenovana Long live the nazis (naj dolgo živijo nacisti)... Zategadelj ne preseneča dejstvo, da so Tajvanci svetovni dan spomina na žrtve holokavsta prvič praznovali komaj – letos.