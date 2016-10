FOTO: Devica na moževi glavi razbila steklenico, ko je videla »kosmato strašno kumaro«

Poskus Mnomba Madyibija (32), da bi vzel nedolžnost svoji novopečeni ženi na poročnem potovanju, se je končal klavrno. Ko ji je mož pokazal »kosmato strašno kumaro«, je po poročanju medija Daily Star vzela steklenico vina in mu jo razbila na glavi. »Mislil sem, da je jezna, ker sem jo peljal v poceni apartma za najino poročno potovanje, in ne tistega v Zanzibarju, ki si ga je želela,« je dejal soprog. Par bo poskušal zakon rešiti s pomočjo svetovalca in v incident ne bo vpletal policije. »Udarila sem ga le po licu,« pravi žena, čeprav fotografije govorijo drugače.

Velja omeniti, da Madyibija, ki je sicer nogometaš, soigralci poznajo po vzdevku Anakonda ...