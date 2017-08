FOTO: Dekle je želelo, da jo poseksa na klopci. Tako se je končalo

V Genovi, v pristanišču Sampierdarena, je nastal posnetek z žensko v glavni vlogi, ki si je na vsak način želela seksati. Bila je z moškim, ki pa očitno ni bil pripravljen na akcijo ne glede na njeno vročo željo. V nekem trenutku ga je pograbila z rokami in ga privila k svojemu telesu, vsa razkrečena in s krilom dvignjenim do pasu.

Toda on se ni dal. Hlače je obdržal na mestu, njej pa dal možnost, da ne stori nečesa, kar bi kasneje obžalovala ...