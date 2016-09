FOTO: Da bo kot lutka Ken, si bo odstranil rebri

Mauricio Galdi je obseden s plastičnimi operacijami. Nedavno je 29-letnik iz São Paula odletel v Združene države in obiskal dva strokovnjaka, ki sta mu odločno odsvetovala namero, da si odstrani dve rebri, ker bi bil poseg prenevaren. Vendar to Mauricia ni ustavilo, našel je drugega zdravnika, ki je privolil v izvedbo posega. »Zdravniki vseskozi govorijo, da je nekaj prenevarno. V življenju sem prestal že toliko operacij, tako da dobro vem, kako je,« je svojeglav Mauricio. »Vedno poiščem najboljše zdravnike, vrhunske strokovnjake.« Cilj poklicnega igralca je, da bi bil čim bolj podoben lutki Ken. V ta namen si je namestil vsadke na prsi in v roke, prestal je štiri operacije nosa ter šel na liposukcijo. Kljub vsemu je še vedno nezadovoljen s svojim videzom. Tak življenjski slog, ki traja že sedem let, mu omogoča oče, ki je po poklicu distributer filmov.



Mauricio se spominja, da je kot otrok zavidal dekletom, ker je bilo zanje sprejemljivo, da se igrajo z barbikami in keni. Takrat se je v njem tudi prebudila želja, da bi postal podoben lutki. »Že kot otrok sem posnemal kena, zelo rad sem gledal domišljijske filme in se igral s pupami.« To je seveda počel skrivoma, saj se je bal, da bi ga vrstniki izločili. Želja po igranju ga je v najstniških letih minila, se pa je zato izostrila njegova obsedenost z brezhibnim videzom. Pri 17 letih se je vpisal v igralsko šolo in doživel velik udarec, ko je izvedel, da ga nimajo za lepega. Zato se je odločil za skalpel. Najprej si je operiral nos, nato si je dal v obraz vstaviti polnila. Skupno je opravil devet posegov in kmalu pritegnil pozornost medijev, ki so mu nadeli vzdevek človeški Ken. »Nikdar ni bil moj namen, da bi bil brazilski človeški Ken. To je prišlo samo od sebe.« Kdaj si bo dal odstraniti rebri, ni razkril, prav tako skriva identiteto zdravnika, ki je v poseg privolil.