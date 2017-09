FOTO: Če vidite to žensko, tecite stran

Policija na Tajskem je na lovu za prevarantko, ki se je v zadnjih dveh letih kar osemkrat poročila, nato pa se je za njo izgubila vsakršna sled, potem ko je pospravila doto ženinove družine. Bojda se 32-letne Jariyaporn Buayai - Nammon že lep čas drži sloves tatice, a je doslej svoje nečednosti spretno izvajala, ne da bi jo ovadili policiji. No, nedavno so jo vendarle prvič uradno prijavili. Med brskanjem po družabnih omrežjih je 32-letni Prasarn Tiamyam zagledal zasebno opozorilo nekega moškega o ženski, ki se poroči s snubcem, nato pa pospravi denar in pobegne. Priložena je bila fotografija in nemudoma je prepoznal Nammon. Poklical je policijo in povedal, da se je z njo poročil pred dvema letoma, pobegnila je z več kot 5000 evri dote. Tako se je uradno začel lov na pobeglo nevesto.

Prasarn, ki se je vmes že poročil z drugo, je razkril, da jo je spoznal na facebooku. Dobila sta se na zmenku, nato pa mu je rekla, da je zanosila, zato bi se rada poročila. Štiri dni po poroki je rekla, da mora na obisk k svojim staršem, ki mu jih nikoli ni predstavila, in za njo se je izgubila vsakršna sled. Nekoliko pozneje ga je poklicala ženska, se predstavila kot njena nečakinja in rekla, da je Jariyaporn izgubila otroka in da naj je ne kliče več. Ko je novica o njegovi spodleteli poroki prišla v javnost, so se začeli oglašati drugi moški, enemu je izmaknila 13.000 evrov, nato pa jo pobrisala, bojda zaradi tega, ker se nista ujemala po horoskopu. Prav vsakega je zapeljala na internetu.

Policija je poskušala izslediti njene starše, a ko je prišla na njihov naslov, jih ni bilo tam. Našli so njeno starejšo sestro, a ta je že pred časom z Nammon prekinila vse stike, potem ko si je sposodila večjo vsoto denarja, a ga ni vrnila. Svojo sestro je javno pozvala, naj se preda, ker jo skrbi za njune starše.