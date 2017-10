FOTO: Bresnik iz vesolja: Priporočam, saj je pogled neverjeten

Randy 'Komrade' Bresnik, ameriški astronavt slovenskih korenin, ki dela na mednarodni vesoljski postaji, je tudi v vesolju zelo digitalen. Na svojih profilih na spletu ves čas objavlja krasne fotografije, poglede iz vesolja proti Zemlji. Tako je v nedeljo objavil fotografijo in zapisal: »Dan v pisarni ne more biti boljši, kot je takole.«

Vsem priporoča, da gredo v vesolje, če le lahko, saj je pogled izjemen, je zapisal v enem izmed svojih tvitov.

Amazing views during our #spacewalk. What a phenomenal way to experience our world, I highly recommend it if you have the chance! pic.twitter.com/tRjQnFH5gO