FOTO: Bodite previdni: ta pajek povzroča smrtonosno erekcijo

To je strupen brazilski pajek. Foto: facebook

BREMERHAFEN – V Nemčiji se je pojavil smrtonosen pajek, katerega ugriz povzroča – smrtonosno erekcijo. Pajek je pripotoval iz Brazilije, kjer je sicer doma, njegov ugriz pa bi pri moškem lahko sprožil izgubo kontrole nad mišicami in povzročil neznansko bolečo erekcijo, ki bi trajala več ur, poroča Blitz.

Pajka so odkrili pri carinskem nadzoru in 10 gasilcev v zaščitnih oblekah se ga je lotilo kar z gasilnim aparatom, ostanke nesrečnega slepega potnika pa so pobrali z lopato.