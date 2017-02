FOTO: Američana si dom delita z bizonom

Divja stvar je ime 1134-kilogramskemu bizonu, ki je hišni ljubljenček Ronnieja in Sherron Bridges iz Teksasa. Zakonca živali dovolita, da se prosto sprehaja po njunem domu, in jo imata neskončno rada, čeprav ju je že večkrat skoraj ubila. Velikan ima svojo sobo, obroke pa jedo skupaj za jedilno mizo. Kako zelo so povezani, razkrije dejstvo, da je bil celo priča na njuni poroki.



Pred 13 leti sta danes 60-letni Ronnie in 44-letna Sherron prodala čredo 52 bizonov, obdržala sta le enega telička. »Jaz sem dala pobudo, da bi ga spustila v hišo, ko je bil še teliček,« je razkrila Sherron. »Ronnieju sem dejala, da bova živela le enkrat, zato bi veljalo narediti nekaj drugačnega.« Ronnie je dodal, da je Divja stvar pravi slon v trgovini s porcelanom, presenečen je, da ne naredi še več škode. »Vedno se moram kam stisniti, če moram v hiši iti mimo njega, na srečo so hodniki zanj dovolj veliki. Kot avto je, ki pelje skozi hišo, v svoji sobi gleda televizijo.«



Za prodajo črede sta se odločila, potem ko je Ronnie izgubil vid na levo oko in ni več mogel skrbeti za živali. Divja stvar je zdaj v srednjih letih, saj je dopolnil 11 let. »Seveda ima tudi svojo barako in veliko posest, po kateri lahko hodi. Vendar je nekoliko preveč nor na televizijo, rad ima stvari, ki se hitro premikajo, zato ga nikoli ne vidimo gledati poročil,« je nadaljeval Ronnie in pristavil, da je žena potrebovala deset let, preden ji je dovolil, da ga pokrtači. »Do drugih ljudi je zelo nezaupljiv, za njih ni varno, če se mu približajo. Enkrat ga je nekaj prestrašilo in me je nosil med rogovi, medtem ko je dirjal. Žena je bila prepričana, da sem umrl. Medvedi so bistveno bolj varne domače živali kot bizoni, ki so največje kopenske živali v Severni Ameriki. A kljub temu si ne moreva predstavljati življenja brez njega. Neskončno ga imava rada.«