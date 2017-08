FOTO: »Ali ste naredili selfi po tem, ko je poginil?«

Ljubitelje živali je razburila vest, da je na eni od plaž na jugovzhodu Španije konec tedna poginil mladič delfina, ki je pomotoma zašel k obali, kjer so se z njim do onemoglosti igrali in fotografirali kopalci.

Turisti so se z delfinom igrali v plitvi vodi ter blokirali njegovo nosnico ali strčnico, pri tem pa ga vlekli iz vode, da so se lahko z njim fotografirali. Za žival je bilo vse dogajanje preveč stresno in je poginila.

Odzivi na twitterju besni

»Če greste na plažo, pustite svojo omejenost doma,« je zapisal eden od uporabnikov.

»Ali ste naredili selfi po tem, ko je poginil?« pa je retorično vprašal drugi uporabnik.