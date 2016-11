FOTO: 27-letnica seksala s pitbulom, da je vzburila partnerja

BRISBANE – 27-letna Jenna Louise Driscoll se je snemala med seksom s pitbulom in nato posnetke pokazala svojemu partnerju. To je menda storila, da bi ga vzburila, poroča Daily Mirror.

Policisti so med preiskavo zaradi suma posedovanja droge na njenem domu našli tri posnetke, na katerih je Jenna ob treh različnih priložnostih občevala s psom. Njena zagovornica je dejala, da je Jenna imela težavno otroštvo, zadnjih šest let pa je bila v zelo nestabilnem odnosu s partnerjem. Pri 16 letih je zbežala od doma, se zapletla v zvezo z 12 let starejšim moškim in pri 18 začela kaditi marihuano. Potem ko so na dan prišle informacije o njenem početju, je bila tako osramočena, da je pustila študij na univerzi.

Jenna je poleg tega priznala še, da je preprodajala droge in neko žensko zabodla z vilicami. Ko ji je sodnica odredila nekajdnevni pripor, dokler ne sprejme odločitve o kazni, je Jenna obupano bruhnila v jok.