FOTO: 15-letnik pod nož zaradi bolečin v trebuhu. To je raslo v njem

Petnajstletnik iz Malezije je imel bolečine v predelu trebuha, zato je pomoč poiskal pri zdravniku. Opravili so slikanje, na podlagi tega pa so sumili, da gre za tumor.

Njegovo zdravstveno stanje se je naglo slabšalo, nadaljnje analize pa so pokazale, da se v njegovem trebuhu nahaja nerazviti brat dvojček. Ob odstranitvi so ugotovili, da ima lase, kožo, zgornje in spodnje ude ter tudi genitalije. Težek je bil 1,6 kilograma in dolg 23,8 centimetra.