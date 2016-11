Fant na policijo prinesel dekle: Nekdo mi je posilil punco

V Sloveniji je očitno mnogim mladim dolgčas. Po dveh šaljivcih iz Ljubljane, ki hodita po robu, so se svojega podviga lotili novi smeha željni. Napihnili so tako imenovano seks lutko, ki so ji dali ime Štefka, in z njo odhiteli na policijo. Eden od sodelujočih je možu v modrem dejal, da želi prijaviti posilstvo dekleta – Štefke. »Danes, ko sem prišel ... Ne vem. Ovadil bi enega, ki je bil to. /.../ Če mi je eden punco posilil. Ne vem, kaj naj naredim,« je dejal s Štefko v rokah.

Policist, ki mu očitno ni bilo do šale, je bil jasen: »Spelj'te se.«

